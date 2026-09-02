Inés Rey critica la convocatoria de la FEMP por Ceuta: "No obedece a un espíritu solidario, sino a intereses partidistas"

La vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha cuestionado este miércoles la convocatoria de concentraciones frente a los ayuntamientos de toda España "como muestra de apoyo y solidaridad con Ceuta". La regidora coruñesa ha defendido que la iniciativa no parte de la FEMP como órgano, sino que se trata de una decisión unilateral de su presidenta, la popular María José García-Pelayo.

Rey se ha pronunciado sobre esta cuestión durante su participación en la tertulia de El Pulso de Hoy por Hoy, el programa de la Cadena SER dirigido por Aimar Bretos. Precisamente, el periodista le preguntaba cómo se había decidido convocar estas concentraciones, previstas para las 20:00 horas de este miércoles.

"Primero quiero aclarar que no es una convocatoria de la FEMP", aclaró la alcaldesa. Rey ha explicado que la federación agrupa a más de 8.000 municipios de España y que tradicionalmente su funcionamiento se ha basado en el consenso entre las diferentes formaciones políticas.

"El municipalismo ha presidido siempre la actuación de este órgano y se ha hecho siempre por consenso", señaló. La alcaldesa recordaba así que ese modelo se ha mantenido independientemente de quién estuviera al frente de la organización, tanto cuando la presidencia correspondía al PSOE como cuando estaba en manos del PP.

"No es el caso", aseguraba en respuesta al presentador. Según Rey, las concentraciones de este miércoles no fueron aprobadas por la Junta de Gobierno de la FEMP y responden a "una convocatoria unilateral de la presidenta de la FEMP", que la alcaldesa identifica también como "una convocatoria unilateral del Partido Popular".

La vicepresidenta de la federación recalcó que la iniciativa no cuenta con el respaldo del resto de formaciones que integran la Junta de Gobierno. "PSOE, Podemos, Junts per Catalunya... no hemos respaldado esa convocatoria", ha afirmado.

"Se han arrogado unas competencias que no tiene"

A preguntas de Aimar Bretos, Rey insistió en que el problema no es la solidaridad con Ceuta, sino la forma en la que se ha planteado la iniciativa. La presidenta de la FEMP se desplazó este martes a Ceuta para trasladar la solidaridad de los ayuntamientos españoles, pero, según explicaba la alcaldesa, lo hizo "ella sola, sin más representantes de la Junta de Gobierno".

Inés Rey en el programa de El Pulso de Hoy por Hoy, dirigido por Aimar Bretos SER

A partir de ahí, considera que se han asumido competencias que corresponden al órgano colegiado. "Se ha arrogado unas competencias que no tiene, como convocar esas concentraciones que hay esta tarde a las 20:00 horas o sacar un manifiesto de manera unilateral sin haberlo circulado al resto de grupos", ha criticado.

Por ello, Rey considera que la convocatoria debería rectificarse. "No estamos de acuerdo y entendemos que esto no obedece a un espíritu solidario con la ciudad de Ceuta, sino a intereses partidistas e intereses políticos", ha sentenciado.

"La solidaridad no es solo salir a la calle"

Durante la tertulia también se le planteó a la alcaldesa si, con esta posición, el PSOE estaba dejando "la calle" al PP. Rey rechazó ese planteamiento.

"No se trata del espacio de la calle, sino de otra cuestión", respondió. La regidora quiso dejar claro que comparte el objetivo de mostrar apoyo a los ceutíes: "Quiero trasladar mi solidaridad al pueblo de Ceuta. En un día como hoy quiero que sepan que cuentan con el respaldo y la solidaridad de los ayuntamientos de España".

Sin embargo, defiende que esa solidaridad debe traducirse también en medidas concretas. "La solidaridad no es solo salir a la calle en un día como hoy a las 20:00 horas", indicó. "La solidaridad es el estado en el que las entidades locales demuestran con hechos" su apoyo.

Rey puso como ejemplos la respuesta de los ayuntamientos ante la guerra de Ucrania o tras el trágico suceso de Adamuz. En el caso de Ceuta, apunta que los municipios pueden "colaborar con la acogida de menores" y "trasladar recursos".

"Nunca lo he visto en una manifestación por la Galicia bilingüe"

La alcaldesa coruñesa también criticó la posición mantenida por el PP respecto a los menores migrantes. "Me sorprende que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, decida salir a la calle a las 20:00 horas, cuando yo nunca lo he visto en una manifestación por la Galicia bilingüe", ha afirmado.

En este sentido, contrasta la convocatoria con las declaraciones realizadas por el propio Gobierno del PP en Galicia sobre la situación de los menores. Según Rey, el Ejecutivo autonómico defendía ayer la aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y su devolución, una postura que la alcaldesa considera contraria a las normas internacionales.

"Está bien salir a la calle en solidaridad, pero la solidaridad es otra cosa. Son también recursos y entender que ahora mismo todo el Estado en general tiene que cooperar con Ceuta", ha defendido.

Rey ha cerrado su intervención reclamando que una situación que considera "tan dramática" no sea utilizada políticamente: "No hay que instrumentalizar una situación tan dramática que están viviendo por puros intereses partidistas".