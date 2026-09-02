Herido grave un motorista de 55 años en un accidente en la avenida do Porto de A Coruña

Un hombre de 55 años resultó herido de gravedad este miércoles por la tarde tras colisionar con su motocicleta contra un turismo en la avenida do Porto de A Coruña, a la altura del número 7.

Fuentes de la Policía Local confirman que habría sufrido "un buen golpe", que le habría provocado heridas de gravedad.

El accidente ocurrió sobre las 18:15 horas de esta tarde y provocó grandes retenciones de tráfico hasta la entrada de Alfonso Molina, ya que se tuvo que cortar la circulación en uno de los carriles.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y una ambulancia de Urxencias Sanitarias, que los trasladó hasta el Hospital Modelo.