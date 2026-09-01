La Xunta aclara que la fachada de la intermodal de A Coruña no es su competencia, sino de Adif

La Xunta ha reclamado este martes a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, "responsabilidad y rigor" en sus declaraciones sobre el proyecto de la estación intermodal de A Coruña. La directora general de Movilidad, Judit Fontela, ha pedido a la regidora que no tergiverse cuestiones relativas a esta infraestructura estratégica y a su puesta a disposición de la ciudadanía, que requiere de la colaboración y coordinación de todas las administraciones, cada una en el ámbito de sus competencias.

En declaraciones a los medios este lunes, la regidora de A Coruña sostenía que correspondía a la Administración competente, en este caso la Xunta, a través de Patrimonio, comprobar que la integración del edificio de la estación de tren de A Coruña con la nueva fachada respetase las exigencias establecidas.

Sobre este punto, la Xunta aclara que el proyecto de Adif cuenta con un informe favorable del Consejo Territorial de Patrimonio Histórico de A Coruña, del que el Concello es conocedor desde su emisión en 2021. No obstante, señala que su pronunciamiento se limitó a los elementos con valor cultural, en concreto, a las estructuras relativas a la antigua estación, y no a la fachada de nueva construcción ni a su diseño, cuestiones que, según la Administración autonómica, quedan fuera del ámbito delimitado.

En esta línea, Judit Fontela incide en que la alcaldesa no puede trasladar a la Administración autonómica cuestiones que corresponden al edificio de la estación ferroviaria, competencia de Adif. Así, el convenio del área intermodal de A Coruña entre la Xunta, Adif y el Concello que ampara la ejecución de las obras no incluye en ningún aspecto la obra correspondiente al nuevo edificio de la estación de ferrocarril que ejecuta Adif.

Por lo tanto, se trata de actuaciones diferenciadas, con ámbitos, competencias y responsabilidades propias, pese a que las actuaciones de la Xunta y de Adif se coordinaron desde el inicio en lo que afecta a los ámbitos comunes de ambas obras, esto es, el proyecto de los elementos comunes y del aparcamiento, con el objetivo de garantizar su adecuada integración.

En este sentido, la Dirección General de Movilidad no tuvo acceso al sistema de acabados previstos en el proyecto de Adif ni a las modificaciones que tramita para sus obras de ampliación del edificio de la estación ferroviaria y solo pudo conocer lo que compete a la conexión de la pasarela y a las dimensiones de la cubierta de las vías. Por ello, la directora general de Movilidad considera necesario que la alcaldesa actúe con responsabilidad y no tergiverse la información ni atribuya a la Administración autonómica competencias que no le corresponden.

La Xunta finalizó en plazo la estación de autobuses

La Xunta invirtió más de 20 millones de euros en la nueva estación de autobuses integrada en la estación intermodal de A Coruña-San Cristovo, en el marco del convenio de colaboración entre el Gobierno gallego, Adif y el Ayuntamiento, que moviliza una inversión global de más de 45 millones de euros. Esta infraestructura se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

También es necesario aclarar que la Xunta terminó en plazo, a finales del año pasado, la parte de la obra de la estación intermodal que le correspondía ejecutar: la nueva estación de autobuses, el aparcamiento de vehículos y los elementos comunes entre la estación de autobuses y la estación ferroviaria. La remodelación de la estación ferroviaria corresponde a Adif, mientras que los accesos en las avenidas de A Sardiñeira y del Ferrocarril son ejecutados y financiados por el Concello de A Coruña.

Por otra parte, ante las declaraciones de Inés Rey asegurando que no mantuvo contacto con el Gobierno gallego para reorganizar las rutas de autobús para la entrada y salida de la nueva intermodal, Judit Fontela lamenta esta actitud cuando, por el contrario, hubo hasta cinco reuniones específicas para abordar este asunto.

De hecho, se celebraron, en el marco de la planificación para la puesta en marcha de la estación intermodal, cinco encuentros técnicos y específicos entre representantes de la Dirección General de Movilidad y del Concello sobre los cinco corredores de acceso: uno en mayo de 2025, otro en enero de este año, dos en marzo y otro el pasado abril.

En estas reuniones se trató de manera específica el diseño de los corredores de acceso a la nueva intermodal, analizando las particularidades de cada uno de ellos. En concreto, se abordaron los itinerarios, las paradas, un estudio de alternativas a los recorridos y paradas propuestas por el Concello, así como la identificación y propuesta de actuaciones en puntos concretos, entre otras cuestiones.

En la actualidad, se está trabajando en la puesta en funcionamiento de la intermodal y en la adaptación de los recorridos de las líneas que deberán acceder a la nueva estación. Así, además de estos cinco encuentros, este año también se celebraron otras reuniones en las que se trataron aspectos relacionados con la apertura de la nueva estación intermodal.