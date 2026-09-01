Varias zonas de Oleiros (A Coruña) amanecen sin suministro eléctrico

Varios vecinos de localidades de Oleiros, en A Coruña, como Mera se han despertado en la mañana de este martes sin suministro eléctrico. Naturgy confirma la existencia de una incidencia que está "en proceso de localización", según explican fuentes de la compañía a Quincemil.

Por el momento, la empresa no dispone de más datos en relación con el número de personas afectadas. Los técnicos se encuentran tratando de localizar el origen del incidente.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.