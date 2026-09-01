El PP ataca la obra de Los Cantones, en A Coruña: "Necesitaré maquinaria para derribar todo el horror"

El candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha animado a los coruñeses a participar este miércoles en la concentración en apoyo y solidaridad con Ceuta convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La protesta tendrá lugar a las 20:00 horas en la plaza de María Pita.

Lorenzo ha aprovechado el comienzo del nuevo curso político para hacer balance de la gestión del Gobierno local y poner ya el foco en las elecciones municipales de mayo de 2027. El popular asegura que su partido afronta la cita electoral con el objetivo de recuperar la Alcaldía y convertir A Coruña en una ciudad "amable, cómoda y con futuro ilusionante".

El candidato considera que el mandato de Inés Rey llega a su recta final "con mucho relato pero sin realidades que lo avalen" y acusa al Gobierno municipal de mantener los mismos problemas que hace siete años.

"Trabajaremos para convencer a los coruñeses de que el Partido Popular es el único que tiene un proyecto de ciudad, que cuando se compromete cumple, que sabe escuchar a los ciudadanos y resolver sus problemas, y que cuenta con un gran equipo para gobernar", ha señalado.

"Voy a necesitar maquinaria para derribar todo el horror de los Cantones"

Uno de los principales asuntos sobre los que ha puesto el foco ha sido la transformación de los Cantones. Lorenzo ha vuelto a criticar el diseño de los nuevos elementos que se están incorporando al espacio y ha utilizado un tono especialmente duro para referirse a ellos.

"No me van a llegar el pico y la pala, voy a necesitar maquinaria para derribar todo el horror de los Cantones: al búnker del ascensor se une ahora el mausoleo o pirámide que está haciendo al lado", ha afirmado.

El candidato popular también ha pedido a la alcaldesa que se acerque a la zona para conocer directamente la opinión de los ciudadanos sobre las obras. "Animo a la alcaldesa a que vaya por los Cantones y le pregunte a la gente qué le parece la obra", ha indicado.

Lorenzo también ha dirigido sus críticas al entorno de la estación de tren, donde cuestiona la actuación que se está ejecutando en uno de los laterales. El popular reclama a Inés Rey que asuma su responsabilidad como alcaldesa y deje de "echar balones fuera".

"No puede consentir que se haga ese adefesio en el lateral de la estación del tren, cuando el Gobierno municipal está en la comisión de seguimiento y además la hace un gobierno amigo suyo", ha asegurado.

Concentración este miércoles en María Pita

Al margen de las cuestiones municipales, Lorenzo ha llamado a participar en la concentración convocada por la FEMP ante los ayuntamientos de toda España para mostrar apoyo y solidaridad con Ceuta. "Animo a todos los coruñeses a que acudan a la concentración que tendrá lugar mañana, día 2, a las 20:00 horas en la plaza de María Pita", ha señalado.

El candidato del PP ha defendido que la defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla debe situarse "por encima de cualquier diferencia política o partidista". A su juicio, la situación requiere una respuesta "coordinada, firme y sostenida en el tiempo" por parte del Gobierno de España.

Lorenzo ha reclamado que se garantice la seguridad y el orden público y se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos de Ceuta. "Ceuta y Melilla son españolas. Ceuta y Melilla son parte inseparable de España, de su historia, de su presente y de su futuro", ha concluido.