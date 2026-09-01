Tres personas trasladadas al CHUAC tras un incendio de madrugada en Monte Alto, en A Coruña

Imagen de archivo de los Bomberos en un incendio en la avenida de Hércules @bombeiroscoruna

Un incendio registrado de madrugada en un edificio de dos alturas de la avenida Hércules, en A Coruña, se saldó con varias personas heridas, teniendo que trasladar a tres de ellas trasladadas al CHUAC.

Los Bomberos de A Coruña recibieron a las el aviso a las 3:34 de la madrugada de este martes y desplazaron hasta el lugar tres vehículos con una dotación de nueve efectivos. A su llegada, todos los ocupantes de las viviendas ya habían desalojado el edificio.

Las llamas se originaron en el bajo del inmueble y fueron extinguidas utilizando agua. El fuego provocó importantes daños en la vivienda afectada.

Varias personas resultaron heridas durante el suceso y fueron atendidas en el propio lugar por el personal de las ambulancias del 061. Tres de ellas tuvieron que ser trasladadas posteriormente al CHUAC para recibir asistencia médica.

En el operativo también colaboraron activamente agentes de la Policía Nacional, a través del 091, y de la Policía Local, mediante el 092.