Aspirante pide repetir el proceso para dirigir el Multiusos de Oleiros (A Coruña) por supuesto incumplimiento de las bases

Uno de los aspirantes a la plaza de director del Centro Multiusos de Bastiagueiro, en Oleiros, ha solicitado repetir la primera prueba del proceso selectivo al considerar que el candidato que inicialmente fue propuesto para ocupar el puesto incumplió las bases de la convocatoria.

El participante en el concurso-oposición para cubrir como funcionario interino la plaza de Técnico Superior-Director del centro sostiene que Rodrigo Rodríguez Rodríguez, quien finalmente renunció a la plaza la semana pasada, acudió a la prueba con un dispositivo electrónico con memoria.

Según relata, al menos tres de los cinco aspirantes, sin contar al propio Rodríguez, pudieron comprobar que este llegó con una mochila de la que extrajo "un dispositivo con memoria (tableta u ordenador portátil)". El denunciante asegura que las bases establecían que la tenencia de este tipo de dispositivos era causa de exclusión del llamamiento.

Por este motivo, considera que Rodríguez no solo no debería haber sido propuesto para el puesto, sino que no se le debería haber permitido participar en la prueba en esas condiciones. Se trata, en cualquier caso, de la versión trasladada por el aspirante, sin que en el escrito aportado conste una resolución administrativa que confirme este supuesto incumplimiento.

Críticas a la información sobre las puntuaciones

El proceso comenzó con cinco aspirantes y la primera prueba se celebró el 10 de agosto. Esta consistía en la exposición y defensa de las memorias metodológicas y en entrevistas personales, antes de proceder a la valoración correspondiente a la fase de oposición.

El anuncio final de valoración, firmado digitalmente el 19 de agosto y publicado el día 24, declaró a Rodríguez como único aspirante apto en la fase de oposición. Posteriormente obtuvo 5,75 puntos en la fase de concurso y alcanzó una puntuación total de 42,75 puntos, por lo que se formuló a su favor la propuesta de nombramiento.

El denunciante cuestiona también la información facilitada sobre los resultados. Según explica, se hizo público el resultado final de la fase de oposición, pero no las puntuaciones concretas obtenidas por cada candidato ni la baremación correspondiente a los diferentes apartados.

El aspirante sostiene que esta situación impide conocer por qué cuatro de los cinco participantes fueron declarados no aptos al no alcanzar los 30 puntos mínimos necesarios para superar la fase de oposición.

También critica que la fecha de la primera prueba fuese modificada cuatro días después de aprobarse la lista definitiva de aspirantes y la convocatoria inicial, y asegura que este cambio se produjo "sin avisar a los aspirantes".

Ante estas circunstancias, ha solicitado formalmente que se repita la primera prueba, incluida la exposición y defensa de las memorias y las entrevistas personales, para posteriormente continuar con el proceso de valoración.

Asimismo, ha pedido acceso y copia de todo el expediente administrativo del concurso-oposición para conocer la documentación y las valoraciones realizadas durante el procedimiento.