El verano se resiste a despedirse de A Coruña: sol y temperaturas de hasta 27 grados esta semana

El verano parece dispuesto a dar una última batalla en A Coruña antes de despedirse. Después de una semana marcada por las lluvias intensas y unas temperaturas bajas para la época, este lunes 31 de agosto el tiempo dio un giro, con cielos mayormente soleados y máximas agradables de 23 grados.

El buen tiempo animó a numerosos coruñeses a acercarse a las playas de la ciudad para disfrutar de las últimas horas de agosto. Y todo apunta a que no será una imagen exclusiva de este lunes, ya que el pronóstico de la Aemet anticipa varios días de tiempo estable y un progresivo ascenso de las temperaturas.

El martes se esperan máximas de 24 grados y cielos mayormente despejados, mientras que el miércoles los termómetros subirán hasta los 25. El sol predominará especialmente durante las horas centrales del día, aunque las nubes irán ganando terreno hacia la tarde.

La jornada más cálida de la semana llegará previsiblemente el jueves, cuando A Coruña podría alcanzar los 27 grados. El cielo estará despejado, especialmente a partir de las 12:00 horas, dejando una jornada con condiciones totalmente veraniegas.

Más nubes durante el fin de semana

La situación cambiará ligeramente a partir del viernes. Tanto ese día como el sábado se prevén cielos nubosos, aunque las temperaturas continuarán siendo suaves, con máximas en torno a los 24 grados.

Para el domingo tampoco se espera un descenso significativo de los termómetros. La máxima seguirá alrededor de los 24 grados, en una jornada parcialmente nubosa.

De cumplirse la previsión, A Coruña comenzará así septiembre con temperaturas notablemente más agradables que las registradas durante los últimos días de agosto y con varios días propicios para volver a disfrutar de las playas y los espacios al aire libre.