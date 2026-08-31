El parque de Santa Margarita, en A Coruña, estrena imagen tras una renovación de casi 800.000 euros

Inés Rey y Chero Celemín, durante la presentación de las obras ya finalizadas en el parque de Santa Margarita Quincemil

El parque de Santa Margarita, uno de los principales pulmones verdes de A Coruña, estrena imagen tras la finalización de sus obras de remodelación y actualización. La alcaldesa, Inés Rey, visitó este lunes el espacio acompañada por el concejal de Infraestructuras, Chero Celemín, para supervisar el resultado de una actuación que ha supuesto una inversión de alrededor de 795.000 euros.

La intervención ha permitido renovar diferentes zonas del parque, desde los senderos hasta los espacios infantiles y deportivos, además de incorporar nuevo mobiliario urbano y mejorar las zonas verdes. "Las obras están rematadas", confirmó la alcaldesa, que destacó que los coruñeses ya pueden volver a disfrutar de todos los espacios renovados.

Entre las principales novedades se encuentra el Paseo de las Científicas, situado en el entorno de la Casa de las Ciencias y con el que el Concello busca reconocer el papel de las mujeres en diferentes ámbitos del conocimiento.

Paseo de las Científicas

El nuevo recorrido cuenta con 15 placas dedicadas a 16 mujeres, ya que una de ellas comparte los nombres de las hermanas Elisa y Jimena Fernández de la Vega.

Rey defendió la elección de este emplazamiento por su vinculación con la divulgación científica. La Casa de las Ciencias, señaló, es uno de los símbolos de los museos científicos de la ciudad y un lugar desde el que reivindicar la aportación femenina al conocimiento.

"La historia tiende a opacar el papel de la mujer, sobre todo en lo científico, tecnológico y médico, y con esto queremos reivindicarlas", explicó la alcaldesa.

La actuación en este entorno también ha permitido recuperar alrededor de 200 metros cuadrados de superficie verde y mejorar la accesibilidad del paseo de entrada a la Casa de las Ciencias.

Nuevos espacios

La renovación ha ido más allá del entorno del museo. Los trabajos incluyeron el acondicionamiento de los senderos, la creación de una nueva zona de calistenia y la recuperación del parque infantil, que cuenta ahora con nuevo mobiliario y juegos.

También se han acondicionado caminos para facilitar la práctica de deporte al aire libre, se ha renovado el mobiliario urbano y se ha recuperado una fuente. A ello se suma la mejora de pavimentos para hacer más cómodos los recorridos y el ajardinamiento de diferentes puntos del parque.

"Podemos disfrutar del paseo, de la zona de calistenia y de toda esa parte de la solana con el nuevo mobiliario urbano", resumió Rey, quien destacó que la actuación permite "empezar el curso disfrutando de este parque".

Más arbolado

La intervención también afectó al arbolado de Santa Margarita. Según explicó la alcaldesa, durante los trabajos fue necesario talar alrededor de 28 ejemplares que presentaban riesgo de caída o se encontraban deteriorados.

El Concello compensó estas retiradas con la plantación de dos nuevos árboles por cada ejemplar talado. Entre las nuevas incorporaciones destaca una secuoya, la primera que, según Rey, se planta en este parque.

La alcaldesa incidió en que la ubicación de Santa Margarita, alejada del frente marítimo, permite introducir especies con mayor resistencia y seguir ampliando la variedad botánica del recinto.

Cerca de medio siglo

Rey recordó también el peso de Santa Margarita dentro de los espacios verdes de A Coruña. El parque fue inaugurado en 1977 y se aproxima, por tanto, a sus 50 años de historia.

Además de albergar la Casa de las Ciencias, es escenario de una de las citas tradicionales de las fiestas de María Pita, la Romería de Santa Margarita.

Con las obras ya concluidas, el Concello da por finalizada una renovación con la que busca actualizar uno de los parques más emblemáticos y frecuentados de la ciudad, mejorando sus zonas verdes, recorridos y espacios de ocio y deporte.

El PP pide reformar el auditorio

El líder del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha aprovechado la finalización de las obras para reclamar al Gobierno local una actuación en el auditorio de Santa Margarita, un espacio que, según lamenta, ha quedado fuera de la renovación del parque pese a continuar acogiendo conciertos y otras actividades.

Estado actual del auditorio del parque de Santa Margarita, en A Coruña Cedida

Lorenzo considera que, por su ubicación y características, el auditorio debería convertirse en "un gran referente cultural y de ocio de la ciudad", pero denuncia que su estado actual dificulta su utilización. Entre las deficiencias señala suciedad acumulada, zonas rotas y levantadas, piedras, barandillas oxidadas y problemas de accesibilidad.

No tiene sentido hacer una reforma en Santa Margarita y olvidarse precisamente del auditorio", sostiene el portavoz popular.