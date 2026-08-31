Oleiros (A Coruña) homenajea a Don Guillermo Taboada por sus 90 años: 63 ejerciendo como sacerdote

La parroquia de Santa María de Oleiros, en A Coruña, reunió este domingo a varias generaciones de vecinos y feligreses para rendir homenaje a Don Guillermo Taboada Vázquez, con motivo de su 90 cumpleaños y del 63 aniversario de su ordenación sacerdotal.

La celebración tuvo lugar en la iglesia de Santa María de Oleiros y contó con la presencia del arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto Fernández, que presidió la misa junto a Don Ismael y el propio Don Guillermo ante una numerosa comunidad parroquial.

Durante la ceremonia se repasó la trayectoria vital y pastoral del sacerdote, desde sus primeros años y su infancia hasta su vinculación con la parroquia y su labor al servicio de la comunidad. El homenaje sirvió así para reconocer una trayectoria de más de seis décadas dedicada al sacerdocio y estrechamente ligada a varias generaciones de vecinos de Oleiros.

La parte musical corrió a cargo de la Coral y el Coro de Santa María de Oleiros, además de la actuación del Grupo Folliñas Oleiros, que participaron en una jornada especialmente señalada para la comunidad parroquial.

Foto de familia del acto. JLD.

Como recuerdo del homenaje, Don Guillermo recibió un "Breviarium Romanum" y una escultura realizada por Alfarería Hermanos Peño. Ambos objetos pasarán a formar parte del Museo de la Parroquia de Santa María de Oleiros.

Los actos conmemorativos finalizaron con un almuerzo, que permitió prolongar el encuentro entre el sacerdote, los representantes de la comunidad parroquial y los vecinos que quisieron acompañarlo en esta celebración.