Inés Rey esquiva la polémica por la fachada de la Intermodal de A Coruña: "Lo relevante es que habrá intermodalidad"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se ha pronunciado este lunes sobre la polémica generada por la nueva fachada de la estación intermodal. La regidora evitó entrar de lleno en el debate sobre si el resultado es "más bonito o más feo" y puso el foco en la próxima puesta en funcionamiento de la infraestructura.

Rey reconoció que todavía no ha acudido a ver físicamente el resultado de esta parte del edificio, aunque sí lo ha observado a través de fotografías. "En las cuestiones estéticas y en las opiniones, cada uno tiene la suya", señaló.

La retirada de los andamios de la fachada que mira hacia la avenida de A Sardiñeira ha generado en los últimos días comentarios y críticas entre profesionales y vecinos de A Coruña. Las nuevas piezas modulares grises, colocadas en horizontal, contrastan con la imagen histórica del edificio, marcada por sus bloques de piedra.

Para la alcaldesa, sin embargo, que el debate se encuentre ahora en la estética de la estación tiene también una lectura positiva. "Por fin estamos viendo el resultado del trabajo del Gobierno local, poniendo de acuerdo y aunando voluntades de todas las administraciones para que eso llegue a buen puerto", defendió.

Rey recordó que cuando llegó al Gobierno municipal el proyecto se encontraba "completamente bloqueado" y destacó los avances realizados desde entonces para hacer realidad la estación.

Competencias

La alcaldesa recordó que en el proyecto intervienen varias administraciones y señaló a la Xunta y a Adif como responsables del diseño y ejecución de la estación. El Concello, por su parte, ha asumido las actuaciones de urbanización y mejora de los accesos en Os Mallos, la avenida do Ferrocarril y A Sardiñeira.

Sobre la integración de la nueva fachada con el edificio histórico, Rey sostuvo que corresponde a la administración competente comprobar que se respetan las exigencias establecidas.

"Quien tiene que garantizar que se cumplan esos requisitos estéticos o que se haga acorde a las normas de patrimonio es quien tiene la competencia, que en este caso es la Xunta de Galicia", afirmó. Si fuese necesario realizar alguna modificación, añadió, correspondería actuar a las administraciones responsables.

La alcaldesa apuntó incluso a otros elementos sobre los que, a su juicio, también podrían existir opiniones diferentes, como la parte destinada al aparcamiento y hasta qué punto esta puede ocultar la fachada histórica.

Más allá de la controversia estética, Rey insistió en que la prioridad es la puesta en marcha de la infraestructura. "Aquí lo relevante es que por fin va a haber intermodalidad", aseguró.

La previsión, según reiteró, es que la estación intermodal esté en funcionamiento a finales de año, integrando autobuses y trenes con las conexiones de transporte urbano y Bicicoruña.

Rey destacó también la inversión municipal de 14 millones de euros destinada a los accesos, la urbanización y las mejoras en los barrios del entorno de la estación.