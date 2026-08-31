A Coruña abre este martes la preinscripción para 5.100 plazas en actividades socioculturales de los centros cívicos

El Concello de A Coruña abrirá este martes, 1 de septiembre, el plazo de preinscripción para las nuevas actividades socioculturales de la red de centros cívicos municipales. La programación, que se desarrollará entre septiembre y diciembre, ofrece más de 5.100 plazas distribuidas en 345 grupos.

Las solicitudes podrán presentarse los días 1, 2 y 3 de septiembre a través de la página web municipal. Las personas que no dispongan de acceso a Internet podrán recibir ayuda para realizar el trámite llamando al teléfono 857 890 628.

La oferta está dirigida a todas las edades y se divide en 40 grupos para niños, 27 para jóvenes, 216 de carácter intergeneracional y 62 específicamente destinados a personas mayores.

Entre las propuestas infantiles figuran animación en stop motion, diseño de personajes manga, inglés, cocina, apoyo escolar y gestión de las emociones. Para los jóvenes habrá, entre otras opciones, refuerzo educativo, danza urbana, conversación en inglés y preparación de menús saludables.

Yoga, cocina o nuevas tecnologías

La programación intergeneracional incluye disciplinas como yoga, pilates, taichí, fotografía, pintura, costura e informática, además de otras propuestas vinculadas al bienestar físico y emocional, la creatividad, el aprendizaje, las nuevas tecnologías, la cocina y el baile.

En el caso de las personas mayores, las actividades estarán especialmente orientadas a la estimulación cognitiva, el ejercicio adaptado, la prevención de caídas y el desarrollo de competencias digitales.

La concelleira de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, ha animado a los vecinos a participar en una programación que, según destacó, "convierte los centros cívicos en espacios de encuentro, aprendizaje y convivencia en los barrios".

Una vez finalizada la preinscripción, las listas provisionales se publicarán el 7 de septiembre y el día 8 se podrán presentar reclamaciones. El sorteo para adjudicar las plazas se celebrará el 10 de septiembre y las listas de admitidos y de espera se conocerán el día 21.

Finalmente, la inscripción y el pago de las tasas deberán formalizarse los días 22, 23 y 24 de septiembre. Las actividades comenzarán el 28 de septiembre, jornada en la que también se iniciará la gestión de las listas de espera.