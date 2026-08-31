Un conductor pierde el control y daña tres coches aparcados en la Avenida del Ejército, en A Coruña

Un accidente registrado este lunes por la tarde en la avenida del Ejército de A Coruña ha obligado a intervenir a la Policía Local después de que un turismo se saliese de su trayectoria y terminase golpeando a otros tres vehículos que estaban estacionados.

El siniestro se produjo cerca de las 18:00 horas en las proximidades del desvío que conduce, junto al túnel, hacia la rotonda de Os Castros. Tras los impactos, el coche que circulaba por la vía quedó seriamente dañado y atravesado sobre la calzada, dificultando el paso del resto de vehículos.

Cortado el acceso mientras se retiraba el turismo

La Policía Local procedió a cerrar temporalmente el ramal afectado mientras esperaba la llegada de una grúa para retirar el vehículo accidentado. Los otros tres coches estacionados también sufrieron daños como consecuencia del impacto.

El conductor fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios, aunque no necesitó ser trasladado a un centro hospitalario.

El accidente dejó además numerosos restos de cristales y piezas de los vehículos sobre el firme, por lo que también fue necesaria la intervención de los bomberos, tal y como consta en su parte de trabajo. Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron que el conductor perdiese el control del turismo.