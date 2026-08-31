Arde de madrugada un contenedor en la avenida de Labañou, en A Coruña

Un contenedor ardió durante la madrugada de este lunes en la avenida de Labañou, en A Coruña. El incendio se produjo sobre las 03:38 horas, en la noche del domingo al lunes.

El fuego afectó a un elemento urbano que, según la información recabada, se trataba de un contenedor situado en la avenida de Labañou. El suceso vuelve a poner el foco sobre una zona de la ciudad en la que meses atrás se registraron varios incendios de características similares.

Incendios anteriores

A finales de abril y principios de mayo, Labañou y Os Rosales encadenaron varios fuegos en contenedores y otros elementos situados en la vía pública, algunos de ellos registrados con apenas unas horas de diferencia.

Uno de los episodios tuvo lugar en la noche del 29 al 30 de abril, también en la avenida de Labañou. En aquella ocasión, un contenedor de cartón comenzó a arder poco antes de la medianoche y hasta el lugar se desplazaron cinco bomberos con un vehículo de intervención. Las llamas fueron sofocadas con espumógeno y el recipiente quedó completamente dañado en su interior.

Solo un día después volvieron a producirse varios incendios durante la madrugada. El primero de los avisos se registró en la rúa Educación, donde ardió un colchón que fue apagado por los propios transeúntes.

Alrededor de las 01:20 horas se declaró otro fuego en la estrada de Os Fortes, cerca de la rotonda de O Portiño. Dos contenedores quedaron completamente calcinados y las llamas afectaron también a la parte trasera de un vehículo estacionado en las inmediaciones.

Sospechas entonces

La proximidad entre aquellos incendios y su concentración en un corto espacio de tiempo llevaron entonces a plantear la posibilidad de que algunos pudiesen haber sido provocados de manera intencionada.

Por el momento, no consta que el incendio registrado esta madrugada en la avenida de Labañou esté relacionado con aquellos episodios, por lo que habrá que esperar para conocer las circunstancias en las que se originaron las llamas.