El sol regresa a A Coruña para despedir agosto y dará paso a un inicio de septiembre estable

A Coruña despedirá agosto con una jornada de tiempo estable, aunque todavía con presencia de nubes. La previsión de MeteoGalicia apunta a un domingo con cielos nublados durante la mañana y nubes y claros por la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 22 grados. Esto ha empujado a los coruñeses a disfrutar de las playas urbanas en el último fin de semana del mes.

La probabilidad de lluvia será muy baja, de apenas un 5% durante la mañana y la tarde, aunque aumentará ligeramente hasta el 15% durante la noche. El viento soplará flojo del suroeste, girando al oeste durante la tarde.

El tiempo se mantendrá estable durante los primeros días de septiembre. El lunes 31 de agosto comenzará con cielos nublados y una temperatura mínima de 16 grados, mientras que las máximas volverán a alcanzar los 22 grados. La posibilidad de lluvia será algo mayor por la mañana, con un 30%, pero se reducirá al 5% durante la tarde.

El martes 1 de septiembre los termómetros marcarán entre 14 y 22 grados. La jornada arrancará también con cielos nublados, aunque se esperan nubes y claros durante la tarde. La probabilidad de precipitaciones será reducida, de un 10% por la mañana y un 5% durante el resto del día.

La mejoría será más evidente el miércoles 2 de septiembre, cuando A Coruña podría alcanzar los 24 grados. La previsión apunta a nubes y claros durante la mañana y cielos despejados por la tarde y la noche, con solo un 5% de probabilidad de lluvia.

En conjunto, MeteoGalicia prevé para A Coruña nubes y claros durante los próximos días, con momentos poco nubosos o despejados. Las temperaturas serán normales para estas fechas, con una ligera bajada de las mínimas y una subida progresiva de las máximas. La calidad del aire, además, se mantendrá en niveles favorables.