Localizan el cuerpo sin vida de una persona tras un incendio en una vivienda de Arteixo (A Coruña)

Los Bomberos de Arteixo localizaron este domingo el cuerpo sin vida de una persona en el interior de una vivienda de Rañobre, en la parroquia de Oseiro, después de que se declarase un incendio en el inmueble.

El 112 Galicia recibió el aviso sobre las 07:15 horas, tras una llamada de la Guardia Civil que alertaba de que una vivienda estaba ardiendo y de que podría haber personas en su interior.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Arteixo, efectivos del 061, la Policía Local y Protección Civil para intervenir en el suceso. A su llegada, los bomberos lograron controlar el incendio y comenzaron con las labores de refrigeración y retirada de escombros en la estancia donde se había originado el fuego.

Fue precisamente durante estos trabajos cuando los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de una persona en el interior de la habitación.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre el origen del incendio.