Agredida una persona en las fiestas de Novo Mesoiro, en A Coruña

El 061 y la Policía Local de A Coruña intervinieron durante la madrugada del viernes al sábado en el entorno de Novo Mesoiro para asistir a un hombre que presentaba síntomas compatibles con haber recibido algún golpe. La intervención se produjo en una zona próxima a Ribeira Sacra, en las inmediaciones del barrio, y no en el propio recinto donde se estaban celebrando las fiestas.

Según fuentes del operativo, fue el servicio de emergencias sanitarias el que solicitó la colaboración de la Policía Local para atender al hombre.

El suceso generó posteriormente numerosos mensajes entre los vecinos del barrio, principalmente a través de teléfonos móviles, que apuntaban a una versión mucho más grave de lo ocurrido. En ellos se aseguraba que el hombre había recibido una paliza por parte de varias personas, que había quedado semiinconsciente y que presentaba, entre otras lesiones, una costilla rota. También circuló que permanecía ingresado en el hospital.

Fuentes consultadas por Quincemil rebajan la gravedad de lo ocurrido. El hombre presentaba síntomas de que posiblemente había recibido algún golpe, pero no constaba que hubiese sufrido una paliza de gravedad. El hombre, además, presentaba síntomas de una importante intoxicación etílica, según las mismas fuentes.

Finalmente fue trasladado a un centro hospitalario para permanecer en observación.