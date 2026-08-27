Segundo día de tromba de agua en A Coruña: la lluvia inunda varios puntos de A Coruña

Imagen de las lluvias acumuladas en el entorno de A Palloza, en A Coruña. Cedida.

A Coruña vuelve a sufrir este jueves problemas derivados de las intensas lluvias, en una jornada marcada por nuevas trombas de agua. Por segundo día consecutivo, las precipitaciones han provocado inundaciones y acumulaciones de agua en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos la calle Palomar, la zona de A Palloza y Os Mallos, además de la calle Real o San Pedro de Mezonzo.

La intensidad de la lluvia ha generado dificultades en distintos puntos de la red viaria, con presencia de agua acumulada en calles y zonas bajas. La situación se repite así 24 horas después de los problemas registrados este miércoles, cuando las fuertes precipitaciones también dejaron numerosas incidencias en la ciudad.

Los Bomberos de A Coruña están atendiendo varias de las incidencias relacionadas con el episodio de lluvias. Entre las actuaciones comunicadas durante la tarde figuran asistencias técnicas por problemas de saneamiento y en tejados.

En concreto, a las 16:46 horas se registró una asistencia técnica relacionada con el saneamiento y tejados en la calle Ciudad de Lugo, mientras que cinco minutos antes, a las 16:41 horas, se produjo otra actuación similar en la calle Nebrija. A las 16:11 horas, los servicios de emergencia habían sido requeridos también en la calle Pedroso por otra asistencia técnica.

La sucesión de incidencias evidencia los efectos que está teniendo el segundo episodio consecutivo de lluvias intensas sobre A Coruña, con diferentes puntos de la ciudad afectados por la gran cantidad de agua caída en poco tiempo.

Los registros de AEMET reflejan que, entre las 15:00 y las 16:00, se recogieron 9,4 mm de precipitaciones. Con ello, se superan los 8,6 recogidos ayer entre las 19:00 y las 20:00, que ya a su vez superaba los 6 que marcaban los parámetros de una hora antes.