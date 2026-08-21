La Guardia Civil mantiene activa una operación antidroga en Arteixo (A Coruña) con seis detenidos

La Guardia Civil mantiene activa desde este jueves una operación antidroga en el municipio de Arteixo, que por el momento se ha saldado con la detención de seis personas.

En el marco del operativo, los agentes han llevado a cabo registros en cuatro viviendas situadas en las parroquias de Eirís y Meicende, según la información disponible hasta el momento.

La operación continúa abierta y se mantiene en desarrollo durante la mañana de este viernes, por lo que no se descartan nuevas actuaciones. Se espera que la Guardia Civil facilite más información sobre el operativo a lo largo de las próximas horas.

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