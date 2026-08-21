Los Bomberos de A Coruña retiran un árbol de 15 metros que flotaba en la bahía de San Amaro

Los Bomberos de A Coruña retiraron este jueves a última hora un árbol de unos 15 metros de longitud que se encontraba flotando en la bahía de San Amaro y que podía suponer un riesgo para las embarcaciones que navegasen por la zona. La intervención se produjo alrededor de las 21:05 horas en el entorno de la calle Agra de San Amaro, después de localizar el tronco en el agua.

Para llevar a cabo el operativo, los bomberos utilizaron la embarcación Seismar, con la participación de cinco integrantes del Grupo de Rescate Acuático (GRA). Los efectivos aseguraron el árbol y procedieron a remolcarlo fuera de la zona de navegación.

Finalmente, el tronco fue trasladado hasta la rampa de Oza, donde quedó retirado del entorno marítimo de San Amaro.

La actuación permitió eliminar el obstáculo, que por sus 15 metros de longitud podía representar un peligro para el tráfico marítimo en la bahía.