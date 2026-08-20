Quejas por el estado del carril bici entre Mesoiro y la UDC, en A Coruña: "Parece la selva de Tarzán"

El carril bici que conecta Mesoiro con la zona de la Universidad de A Coruña acumula quejas de usuarios por su estado de mantenimiento. La vegetación ha ido ganando terreno en distintos puntos del recorrido hasta dificultar el uso tanto de la vía ciclista como del espacio destinado a los peatones.

Las reclamaciones han llegado al PP de A Coruña, que este jueves denunció la situación y reclamó al Ayuntamiento que actúe para recuperar el estado adecuado de este itinerario. Algunos usuarios describen el aspecto actual de la zona con una comparación gráfica: "Parece la selva de Tarzán", según reza la formación popular en un comunicado.

El portavoz del PP coruñés, Miguel Lorenzo, se desplazó hasta este recorrido para comprobar sobre el terreno las condiciones en las que se encuentra. Según los populares, la maleza invade actualmente tanto el carril destinado a las bicicletas como la parte peatonal, en una situación que aseguran que se mantiene desde hace tiempo.

Los populares consideran que este caso es un ejemplo del deterioro que, a su juicio, sufren diferentes espacios de los barrios de A Coruña. El partido apunta también a problemas de mantenimiento en aceras, pavimentos, jardines, limpieza o iluminación y sostiene que existe un creciente malestar entre los vecinos por el estado de estos espacios.