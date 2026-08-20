La pasarela entre estaciones de Alfonso Molina, en A Coruña, abre este viernes en su totalidad

El Ayuntamiento abrirá este viernes 21 de agosto, a partir de las 9:00 horas, la totalidad de la pasarela peatonal entre estaciones que sobrevuela la avenida de Alfonso Molina. Desde ese momento quedarán habilitadas las dos rampas que permanecían cerradas, completando así la reapertura de la estructura tras los trabajos de renovación integral ejecutados en los últimos meses.

La apertura de los dos ramales pone fin al proceso de recuperación de esta infraestructura, un recorrido clave para la movilidad peatonal entre la estación de autobuses y la intermodal, así como para las conexiones a pie entre los barrios de Cuatro Caminos y Os Mallos.

La pasarela original reabrió parcialmente a comienzos de junio, cuando se habilitó el ramal que baja en dirección a la parada de autobús 344, al pie de la avenida. Desde entonces, los trabajos continuaron en los otros dos accesos con el objetivo de completar la actuación y recuperar plenamente la funcionalidad de la estructura.

El concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín, destacó la importancia de culminar la renovación de una infraestructura por la que pasan miles de personas a diario y que permite salvar la avenida de Alfonso Molina en un punto estratégico para los desplazamientos a pie entre Cuatro Caminos y Os Mallos y, especialmente, entre las dos estaciones.

La renovación de la pasarela supone una inversión municipal de casi un millón de euros y ha permitido sanear y mejorar la estructura, reforzar la seguridad peatonal a lo largo del recorrido y mejorar su accesibilidad con respecto a la configuración anterior.

La intervención se desarrolló por fases para garantizar en todo momento la conexión peatonal entre ambos lados de Alfonso Molina. Para ello, el Ayuntamiento instaló inicialmente una pasarela provisional que permitió mantener el tránsito a pie mientras la estructura original era retirada y trasladada al taller para su renovación. Una vez repuesta y abierta parcialmente, se procedió a la retirada de la infraestructura provisional y continuaron los trabajos en los dos ramales restantes.

Tras la apertura completa de la pasarela, únicamente quedarán los últimos trabajos de acondicionamiento en el entorno y las actuaciones de jardinería previstas, que se ejecutarán en las próximas semanas para completar definitivamente la intervención.

"Con la apertura de las dos rampas completamos una actuación muy necesaria en un punto clave para la movilidad peatonal de la ciudad, permitiendo que desde este viernes la ciudadanía pueda volver a utilizar la pasarela en su totalidad, con una estructura renovada, más segura y accesible", señaló Celemín.