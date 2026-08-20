La nueva guerra viral que arrasa en redes, la batalla de ‘aura’, llega este sábado a A Coruña con una quedada

A Coruña se suma a la fiebre por las batallas de 'aura', una de las últimas tendencias que se han hecho virales en redes sociales. La ciudad acogerá este sábado 22 de agosto, a las 18:00 horas, un particular concurso en el que dos personas se enfrentarán para demostrar quién tiene más presencia, carisma y, en definitiva, "aura".

El encuentro tendrá lugar en los Jardines de Méndez Núñez, concretamente en el Palco de la Música, según anuncia la convocatoria difundida en redes sociales. La propuesta traslada a la calle una dinámica que en las últimas semanas se ha popularizado especialmente en TikTok y otras plataformas.

La mecánica es sencilla: dos personas se enfrentan y solamente una puede proclamarse ganadora. En lugar de utilizar un sistema de puntuación tradicional, será el propio público el encargado de decidir quién ha demostrado tener más aura.

La competición apuesta así por la espontaneidad, las poses, los gestos y la actitud de los participantes, siguiendo el formato que se ha popularizado en internet. El objetivo es mantener la presencia y convencer a quienes se encuentran alrededor de que uno tiene más “aura” que su rival.

Una tendencia que salta de las redes a la calle

El concepto de "farmear aura" se ha convertido en una expresión habitual entre los usuarios de redes sociales. El término combina la idea de "farmear", procedente de los videojuegos y relacionada con acumular recursos o puntos, con el concepto de aura, utilizado para referirse al carisma, la seguridad o la presencia que transmite una persona.

Las batallas trasladan ese lenguaje de internet a enfrentamientos presenciales en los que los participantes buscan imponerse mediante miradas, poses, movimientos o cualquier actuación capaz de provocar una reacción del público. Los espectadores terminan convirtiéndose en el particular jurado que determina quién ha ganado.

La iniciativa coruñesa se celebrará el sábado 22 de agosto en los Jardines de Méndez Núñez, con el Palco de la Música como escenario de este peculiar duelo. La organización anima a quienes crean tener suficiente “aura” a participar y al público a ejercer de juez en una competición en la que, esta vez, el ganador no será quien tenga más puntos, sino quien consiga convencer a los coruñeses.

Los Therians, el fenómeno del invierno, ya eligieron este lugar

No es la primera vez que los Jardines de Méndez Núñez se convierten en el punto de encuentro de fenómenos que nacen o se popularizan en redes sociales. El pasado año, este espacio coruñés acogió dos quedadas de therians, jóvenes que se identifican de alguna manera con animales y que suelen expresar esta identidad mediante complementos, máscaras o comportamientos inspirados en ellos.

Las convocatorias reunieron a decenas de jóvenes en los jardines y generaron una notable repercusión tanto en redes sociales como fuera de ellas. Las quedadas de therians se convirtieron así en una de las imágenes más llamativas de la actividad viral que ha tenido como escenario este céntrico espacio de A Coruña, que ahora vuelve a acoger una propuesta nacida directamente de las tendencias de internet.

No obstante, no apareció ningún joven vestido, ni comportándose, como animal. Los anuncios de convocatoria se acabaron borrando de las redes sociales.