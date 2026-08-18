La Policía Local de A Coruña salva la vida a un joven tras sufrir cortes profundos aplicando un torniquete

La rápida intervención de varios agentes de la Policía Local de A Coruña permitió salvar la vida de un joven en la noche del 16 de agosto en la calle Sol. La víctima, según ha confirmado Quincemil con fuentes cercanas al suceso, sufrió cortes profundos y una importante hemorragia en una extremidad durante un incidente. El suceso se produjo en el contexto de un conato de pelea, aunque, según explican fuentes presenciales, el joven no fue víctima de una agresión.

Durante el incidente, las personas que participaban en la pelea comenzaron a dispersarse y, en ese momento, el joven golpeó varios objetos que terminaron rompiéndose. Al retirar el brazo, este quedó enganchado en uno de los elementos que había roto, provocándole varios cortes de gran profundidad.

La herida provocó una hemorragia muy abundante, hasta el punto de que los agentes que se encontraban en las inmediaciones tuvieron que intervenir de inmediato. El joven estaba perdiendo una cantidad de sangre que podía haber resultado mortal en cuestión de minutos.

Los policías le colocaron rápidamente un torniquete, una actuación que fue determinante para evitar que el joven falleciese antes de la llegada de los servicios sanitarios. Posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario. Según la última información conocida, el joven se encontraba bien después de ser atendido en el hospital.

La importancia de la formación policial

El caso pone también de manifiesto la importancia de la formación de los agentes en primeros auxilios y en la utilización de torniquetes, especialmente en las patrullas que permanecen durante más tiempo en las calles.

Los torniquetes permiten controlar rápidamente hemorragias graves en las extremidades y pueden resultar decisivos cuando una persona pierde una gran cantidad de sangre antes de poder recibir asistencia médica. En este caso, la proximidad de los agentes al lugar permitió que la intervención fuese prácticamente inmediata.