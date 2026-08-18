Pedro Ruiz Céspedes celebra su 79 cumpleaños en A Coruña y lamenta la crispación de la política española

El presentador, actor y escritor Pedro Ruiz Céspedes ha celebrado su 79 cumpleaños en A Coruña. El veterano comunicador, nacido el 17 de agosto de 1947, compartió este lunes en sus redes sociales un vídeo desde una de las playas de la ciudad para conmemorar la fecha.

En las imágenes aparece dentro del mar con un cuaderno en las manos, desde el que recitó un poema escrito por él mismo con motivo de su cumpleaños. Ruiz, con una extensa trayectoria en televisión, radio, teatro y literatura, eligió así la costa coruñesa para celebrar sus 79 años de una forma tranquila y personal.

Su estancia en la ciudad continuó este martes. Ya lejos de la playa, publicó un nuevo vídeo en el que aseguró hablar "desde la tranquilidad de Coruña" y centró esta vez su reflexión en la situación política española.

El comunicador lamentó las constantes "riñas" entre partidos y políticos, mostrando su preocupación por el clima de enfrentamiento que, a su juicio, domina el debate público.