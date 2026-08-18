Detienen a un hombre en A Coruña tras intentar robar un billete de 50 euros a una octogenaria

Susto a plena luz del día este pasado lunes en A Coruña cuando una mujer octogenaria salía de su domicilio en la calle Emilia Pardo Bazán. Iba acompañada por su cuidadora y llevaba consigo el andador que necesita para caminar. Unos segundos después, un hombre se acercaría a ella para robarle un billete de 50 euros.

La cuidadora acababa de entregarle el dinero y la mujer lo sujetaba momentáneamente en una mano mientras agarraba con la otra su andador. Fue entonces cuando apareció el ladrón, que, sin mediar palabra, le apretó la mano para conseguir que soltase el billete.

No se quedó ahí. El hombre tiró además del brazo de la octogenaria y la zarandeó con violencia hasta conseguir hacerse con el dinero. Después, salió corriendo del lugar.

La escena fue presenciada por un hombre que trabajaba en uno de los establecimientos de la calle, que no dudó en salir a perseguir al ladrón. A él se sumaron también algunos viandantes que se encontraban en la zona.

La Policía lo alcanzó durante la persecución

La persecución alertó a un indicativo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, que en ese momento patrullaba por la zona realizando labores de prevención.

Los agentes iniciaron una persecución a pie y consiguieron dar alcance al hombre. Al interceptarlo, comprobaron además que todavía llevaba en la mano el billete de 50 euros que acababa de robar.

El individuo fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y posteriormente puesto a disposición judicial.