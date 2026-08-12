A Coruña vivirá un eclipse total de Sol con cielos despejados: "La probabilidad es del 90% al 100%"

A Coruña vivirá este miércoles, 12 de agosto, una jornada histórica con el eclipse total de Sol. Esta tarde el cielo se oscurecerá a las 20:28 horas bajo la sombra de la Luna durante poco más de un minuto. Un evento, que arrancará a las 19:31, y que desde hace semanas ha estado marcado por la incertidumbre de cómo estará el cielo y si se podrá ver bien o no el fenómeno. Finalmente, el pronóstico de visibilidad será "más bien favorable".

La meteorología jugará un papel fundamental para poder disfrutar del fenómeno al 100%. Y es que para ver el eclipse en todo su esplendor, lo ideal es que el cielo esté completamente despejado, por lo que MeteoGalicia y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) son dos de las webs más consultadas en estas últimas horas.

Según la última predicción de MeteoGalicia, la visibilidad del eclipse en A Coruña será "más bien favorable". La predicción estima que en la zona norte se esperan nubes bajas durante las primeras horas del día, que darán paso a cielos despejados en toda Galicia. El cambio llegará a media tarde, cuando volverán a entrar nubes bajas por el norte. Así, durante la noche, las comarcas de Terra de Soneira, Bergantiños, Ortegal y A Mariña de Lugo serán las zonas con mayor probabilidad de que el cielo se vaya cubriendo de norte a sur.

PROBABILIDADE DE VER ECLIPSE 12A EN #GALICIA:



📢 Actualización dos posibles escenarios de distribución da nebulosidade ás 20:00 h do mércores 12 de agosto, tendo en conta os últimos modelos dispoñibles 👇https://t.co/krwJ4XvCgB pic.twitter.com/hn92qSyQNw — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) August 11, 2026

Probabilidad de cielo despejado de más del 90 %

Asimismo, la AEMET, a través del boletín especial del Grupo Funcional de Predicción de A Coruña de este miércoles, prevé sol en la tarde del miércoles, así como que la probabilidad de nubosidad sea baja en el entorno de la ciudad. "La probabilidad de que el cielo esté despejado o poco nuboso es del 90% al 100%", aclaraba esta mañana Francisco Infante, delegado territorial de la AEMET en Galicia.

En cambio, la situación será diferente en la zona de Cabo Ortegal, también en la provincia de A Coruña, donde se espera una probabilidad muy alta de nubes bajas, al igual que en el norte de Lugo. "Es difícil predecir de forma exacta la base de la capa de nubes", indica el informe. No obstante, estas nubes no descenderán hasta el nivel del mar como para convertirse en niebla, aunque sí podrían generar brumas densas que reducirán la visibilidad.