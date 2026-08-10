Tercer incendio forestal en la zona de As Rañas, en A Coruña, en menos de dos semanas

Un incendio forestal se ha declarado hacia las 11:46 horas de esta mañana en As Rañas, una zona de A Coruña muy castigada estos últimos días por el fuego. Aquí mismo se declararon otros dos incendios, de poca extensión, la semana pasada y la anterior a esta. El incendio se concentra en la parroquia de San Cristovo das Viñas, donde afecta a cerca de 600 metros cuadrados, y se encuentra controlado desde las 13:04 horas.

Hasta el lugar, además de los bomberos de la ciudad, se han desplazado desde la consellería de Medio Rural un agente, una brigada y una motobomba.

Este es el tercer incendio que se produce aquí en unas dos semanas y, en esta ocasión, su origen está precisamente en unas lascas del último fuego que se reactivaron por el calor.

El pasado jueves, el fuego afectó a algo menos de una hectárea y las llamas se extinguieron en poco más de dos horas. De todas formas, la cercanía de las llamas y del humo a las vías del tren obligó a cortar de manera total el tráfico ferroviario con entrada y salida a la ciudad durante cerca de hora y media.

Antes, el pasado 30 de julio, también se declaró en la zona un conato de incendio que afectó a menos de una hectárea. En este caso, los trabajos de extinción se extendieron en algo menos de cuatro horas.