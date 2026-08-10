Sanidade confirma que el agua de Oza-Cesuras (A Coruña) ya es potable tras los últimos problemas

Los vecinos de Oza-Cesuras ya pueden volver a consumir agua del grifo con normalidad. La Consellería de Sanidade ha confirmado que las analíticas realizadas en el municipio determinan que el agua es potable, después de la semana de restricciones provocada por una avería en la red de abastecimiento.

La confirmación de Sanidade despeja así las dudas que todavía podían mantener algunos vecinos después de los problemas registrados durante los últimos días. El agua vuelve a ser apta para el consumo humano y para el resto de usos habituales.

La incidencia obligó al municipio a mantener durante varios días recomendaciones para evitar el consumo del agua mientras se reparaba la avería y se comprobaba mediante los correspondientes análisis que el suministro cumplía con las condiciones sanitarias exigidas.

En los últimos días, algunos vecinos habían advertido además de agua turbia, un fuerte olor a cloro y un aspecto blanquecino con burbujas en algunos domicilios. La empresa concesionaria había pedido comunicar cualquier incidencia para poder revisar las acometidas afectadas.

Con los resultados de las analíticas de Sanidade, queda confirmada oficialmente la potabilidad del agua en Oza-Cesuras y se da por superada la situación que había afectado al abastecimiento durante la última semana.