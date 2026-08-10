Una persona resulta herida en una colisión múltiple en la Ronda de Outeiro (A Coruña)

Una persona ha resultado herida leve este lunes en un accidente de tráfico registrado en la Ronda de Outeiro de A Coruña, en el que se vieron implicados tres vehículos.

El siniestro se produjo sobre las 18:30 horas, cuando los tres vehículos sufrieron una colisión por alcance.

Como consecuencia del impacto, una persona que viajaba como pasajera en uno de los vehículos resultó herida, aunque sus lesiones son, en principio, de carácter leve.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia, cuyos sanitarios se encuentran atendiendo a la persona afectada.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.