Un helicóptero aterriza en plena playa de Mera, en Oleiros (A Coruña) para evacuar a una mujer al CHUAC

Las alarmas saltaban esta tarde en la playa de Mera, en A Coruña. Los socorristas tenían los ojos puestos en cada una de las más de cien personas que llenaban el arenal en esta calurosa jornada de agosto. Fue entonces cuando respondieron a la llamada de auxilio de una mujer de 85 años que se encontraba en el agua.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 17:00 horas de la tarde de este lunes, cuando el 112 recibió varias llamadas de personas que informaban de que los socorristas intentaban reanimar a una mujer que habían sacado del agua inconsciente.

Al entrar en parada cardiorrespiratoria, varios bañistas fueron directos hacia ella y la taparon entre toallas y sombrillas con intención de preservar la intimidad de la mujer ante la mirada atónita de una playa abarrotada.

Dada la emergencia de la que se trataba, optaron por movilizar el helicoptero del 061 para facilitar su traslado al CHUAC. Por suerte, habían logrado que esta recuperara la consciencia.

Entre todos consiguieron abrir un espacio alrededor de la mujer, despejando una zona de la playa para permitir que el helicóptero pudiera aterrizar allí mismo.

Mientras tanto, hasta el arenal se desplazaron también efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Bomberos para colaborar en el operativo y controlar la situación.

La aeronave realizó un aterrizaje de película a tan solo unos metros de los numerosos bañistas que observaban la escena atónitos.

Por suerte, la mujer ya había recuperado la consciencia antes de que llegase el helicóptero, por lo que pudo ser trasladada al interior de la aeronave sin mayores complicaciones para emprender rumbo al CHUAC.

Eso sí, el aterrizaje no pasó desapercibido para nadie. La fuerza del helicóptero levantó una auténtica nube de arena que se extendió por buena parte de la playa y provocó que algunas sombrillas saliesen incluso volando por los aires.

Una escena de película en plena tarde de playa que, por suerte, terminó con la mujer consciente y preparada para ser evacuada al hospital.