El paseo marítimo de A Coruña cubierto por la niebla este lunes 10 de agosto

El paseo marítimo de A Coruña cubierto por la niebla este lunes 10 de agosto Quincemil

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A Coruña arranca el segundo lunes de agosto cubierta de niebla

Las temperaturas cálidas del fin de semana dan paso a la presencia de bancos de niebla

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Después de un fin de semana de agosto marcado por el calor en A Coruña, el lunes, 10 de agosto, ha arrancado con temperaturas frescas propiciadas por un manto de niebla que cubre algunas zonas de la ciudad.

Muchos conductores estarán conduciendo durante el eclipse total de Sol

Las temperaturas de este sábado y domingo dejarán paso a unos 25 grados de máxima en esta jornada. A lo largo de la mañana, la niebla irá desapareciendo para dar paso a una tarde soleada. La predicción de MeteoGalicia apunta a que la niebla regresará esta noche y que se extenderá durante las primeras horas del martes.

La niebla sorprendió a cientos de coruñeses esta mañana en su camino al trabajo o paseando por el paseo marítimo, donde sobre las 09:00 de la mañana apenas se podía ver el mar en las playas de Riazor y del Orzán.

Pese a estar cubriendo gran parte de la ciudad, el Aeropuerto de Alvedro no ha visto afectada su actividad, sin desvíos o retrasos de vuelos.