A Coruña arranca el segundo lunes de agosto cubierta de niebla

El paseo marítimo de A Coruña cubierto por la niebla este lunes 10 de agosto Quincemil

Después de un fin de semana de agosto marcado por el calor en A Coruña, el lunes, 10 de agosto, ha arrancado con temperaturas frescas propiciadas por un manto de niebla que cubre algunas zonas de la ciudad.

Las temperaturas de este sábado y domingo dejarán paso a unos 25 grados de máxima en esta jornada. A lo largo de la mañana, la niebla irá desapareciendo para dar paso a una tarde soleada. La predicción de MeteoGalicia apunta a que la niebla regresará esta noche y que se extenderá durante las primeras horas del martes.

La niebla sorprendió a cientos de coruñeses esta mañana en su camino al trabajo o paseando por el paseo marítimo, donde sobre las 09:00 de la mañana apenas se podía ver el mar en las playas de Riazor y del Orzán.

Pese a estar cubriendo gran parte de la ciudad, el Aeropuerto de Alvedro no ha visto afectada su actividad, sin desvíos o retrasos de vuelos.