Continúa grave en la UCI un hombre atropellado en Alfonso Molina en A Coruña la pasada semana

Dos personas continúan ingresadas en la Unidad de Quemados y en planta del CHUAC tras el incendio registrado la pasada semana en la calle Nicomedes Pastor Díaz, mientras que otras dos permanecen hospitalizadas después del atropello ocurrido en Alfonso Molina. El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) ha actualizado este lunes la evolución de los pacientes afectados por ambos sucesos.

Uno de los pacientes trasladados al CHUAC tras el incendio de la calle Nicomedes Pastor Díaz permanece ingresado en la Unidad de Quemados. Se trata de una persona que sufrió intoxicación por inhalación de humo y quemaduras leves y que, según el último parte médico, se encuentra estable. El segundo paciente afectado por el incendio sufrió intoxicación por inhalación de humo y evoluciona favorablemente. Permanece ingresado en planta del complejo hospitalario coruñés.

Dos heridos siguen ingresados tras el atropello de Alfonso Molina

El CHUAC también ha informado de la evolución de los dos heridos trasladados al hospital tras el atropello registrado en Alfonso Molina. Un varón permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo. Su pronóstico continúa siendo grave.

La otra persona herida, una mujer, sufrió diversos golpes y contusiones y permanece ingresada en planta. Su pronóstico es "menos grave", según el parte médico facilitado este lunes.