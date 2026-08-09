Las temperaturas bajan ligeramente en A Coruña en un domingo con posibilidad de lluvia

Este domingo A Coruña experimenta una ligera bajada de las temperaturas y un domingo bajo cielos cubiertos que amenazan lluvia ligera. La predicción de MeteoGalicia indica que este será un día de nubes y claros durante la mañana y tarde y cielos nublados por la noche.

Los termómetros se moverán entre los 20 y los 25 grados, una sensación de calor que se podrá ver incrementada por el bochorno.

Entre las 13:00 y las 14:00 horas, se esperan algunos chubascos débiles, coincidiendo con un cambio de viento del nordés al noroeste.

De cara a la próxima semana, las temperaturas seguirán bajando unos grados, hasta quedarse en los 24 grados de máxima el lunes y el martes.

Serán de todas formas días soleados, en los que solamente se espera alguna nube aislada a primera hora de la mañana o de la noche.