Un incendio en una cocina en Almirante Mourelle, en A Coruña, moviliza a tres camiones de bomberos

Imagen de archivo del cuerpo de Bomberos de A Coruña. @BombeirosCoruña

Los bomberos de A Coruña se desplazaron esta tarde de domingo a la calle Almirante Mourelle, donde un incendio en una cocina dio lugar a humo visible desde el exterior.

Algunos particulares dieron aviso al 112 al divisar el humo, que parecía salir por el patio de luces.

A su llegada, los bomberos constataron que el origen del incendio estaba en la cocina de una vivienda, concretamente localizado en la campana extractora.

Los vecinos habían logrado sofocarlo con un extintor antes de su llegada, así que los bomberos ventilaron el cañón de escaleras y la vivienda afectada.

Afortunadamente ninguna persona resultó herida.

Hasta el lugar se desplazaron tres vehículos del cuerpo y nueve bomberos.