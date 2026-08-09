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Un accidente entre dos coches en la N-VI en Coirós (A Coruña) deja una persona herida
Uno de los vehículos implicados quedó volcado a causa del siniestro
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Una persona ha resultado herida este domingo en una colisión que se produjo entre dos coches en la N-VI, a la altura de Coirós.
Fuentes del 112 indican que el suceso se produjo hacia las 14:30 horas en el kilómetro 579 en la parroquia de Colantres, frente al bar O Furancho.
En el aviso se indicaba que una persona se había quedado atrapada en el vehículo.
A la llegada de los servicios de emergencia constantaron que todas las personas implicadas habían salido por su propio pie, por lo que no fue necesario excarcelar a nadie.
Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, bomberos de Betanzos, Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de carreteras.
Un grupo de personas que se encontraban en la zona también acudieron a brindar su ayuda.
La persona herida fue asistida allí por los servicios sanitarios y trasladada posteriormente a un centro hospitalario.