A Coruña pasará un sábado con temperaturas altas y una ligera probabilidad de lluvia

El sábado ha comenzado en A Coruña bajo cielos mayoritariamente despejados anticipando una jornada de sol y calor que, según la predicción de MeteoGalicia, puede cambiar hacia la tarde.

Para hoy se esperan máximas que alcancen los 26 grados y mínimas que se quedarán en los 20 grados, por lo que será un día caluroso incluso por la noche, cuando los termómetros marquen 23 grados.

El sol, con alguna nube aislada, acompañará durante prácticamente toda la mañana.

Hacia el mediodía, comenzarán a entrar algunas nubes que dejarán una tarde de nubes y claros y en la que aumenta la probabilidad de lluvia, con posibilidad de algún chubasco.

Esta es fruto de una inestabilidad atmosférica que afecta a toda Galicia y que dejará estos chubascos en la zona oeste.

El domingo las temperaturas bajarán tanto en las máximas como las mínimas, con los termómetros oscilando entre los 17 y los 24 grados y en una jornada en la que las nubes estarán presentes a lo largo de todo el día.