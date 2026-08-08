El Concello cambiará de ubicación la parada de BiciCoruña del Cantón Grande

El avance de las obras en los Cantones prácticamente ha completado la infraestructura ciclista, con un carril bici ya abierto y bidireccional de cerca de 650 metros entre plaza de Mina y la Marina. En las próximas semanas, la parada de BiciCoruña del Cantón Grande se moverá para ubicarla en las proximidades del carril.

El trazado del carril bordea los jardines de Méndez Núñez y el Teatro Colón para llegar hasta la Autoridad Portuaria. El tramo entre Entrejardines y la Marina se encuentra ya abierto de manera parcial.

Aquí, el carril, de dos direcciones, ocupa 3 metros de ancho y su ejecución está casi completada, con una configuración que separa a los ciclistas del tráfico rodado.

El Concello destaca que esta fórmula aumenta la seguridad ciclista, favoreciendo su uso por parte de familias con niñas y niños.

Además, este nuevo carril llega hasta el nuevo paso peatonal que conecta con la calle Sánchez Bregua, suprimiendo un pequeño trecho que antes circulaba por la acera de Méndez Núñez.

El origen de esta reforma se remonta a la pandemia, cuando se amplió la zona peatonal de los Cantones en una experiencia piloto que ahora se ejecuta con esta gran obra.

Esta actuación también incluía un carril bici provisional que marcó el punto de partida del trazado actual.