El centro cívico de Labañou, en A Coruña, tendrá un nuevo ascensor

Centro cívico de Labañou, en A Coruña. Concello de A Coruña

El centro cívico de Labañou contará en unos meses con un nuevo ascensor y con sus suelos y paredes renovados. Estas actuaciones forman parte de dos contratos que el Concello de A Coruña ha sacado a licitación por un total de casi 100.000 euros. En el caso del ascensor, el plazo de ejecución es de 18 semanas.

Estas obras forman parte de un plan de mejoras estructurales municipal centrado en los centros cívicos con un presupuesto total de más de 1,58 millones de euros.

En Labañou, estas nuevas actuaciones consistirán en la desconexión completa del ascensor existente, incluyendo la parada y bloqueo de todos sus sistemas y la desconexión de la instalación eléctrica asociada.

También se retirarán las instalaciones vinculadas al cuarto de máquinas, incluyendo cuadros eléctricos, cableado, sistemas de control y elementos auxiliares.

Posteriormente se quitará el ascensor antiguo con todos sus elementos, conservando a su vez el hueco en la estructura del edificio.

El objetivo es poder trabajar en estas obras sin afectar a la actividad del centro cívico.

El nuevo ascensor será accesible y eficiente energéticamente. La intervención incluye el montaje de cabina, contrapesos, guías y sistemas de seguridad, así como la integración de los mandos y elementos de control. Su capacidad será de 8 personas y 630 kilos de peso.

En el caso del contrato de suelos y paredes, con él se repararán y acondicionarán los suelos de tarima existentes y se recuperará el acabado superficial de los radiadores de las plantas bajas y primera y se acondicionarán los paramientos verticales de la primera planta y los panelados de madera.

La concelleira de Benestar Social, Nereida Canosa, subrayó al respecto que "cuidar de los centros cívicos de la ciudad es cuidar de la cultura de barrio".