Cambre llega a un acuerdo con Culleredo para reforzar la Policía Local

Cambre reforzará su servicio de la Policía Local gracias a un acuerdo alcanzado con el Concello de Culleredo. Con este convenio, 15 funcionarios de Culleredo podrán trabajar en Cambre.

Este servicio se prestará de forma voluntaria fuera de la jornada habitual de los agentes en Culleredo.

El acuerdo se extiende al día a día del municipio.

El plan inicial combinará refuerzos en los servicios ordinarios de lunes a viernes entre las 07:00 y las 15:00 horas y entre las 14:30 y las 22:30 horas. Se realizarán también turnos nocturnos según las necesidades del servicio.

Además, los funcionarios de Culleredo también podrán participar en los dispositivos especiales vinculados a las fiestas, a los eventos multitudinarios, a campañas de tráfico o otras actuaciones.

Estos agentes trabajarán bajo el mando del personal de la Policía Local de Cambre y la superior jefatura de Alcaldía.

Cada uno podrá hacer un máximo de 40 horas mensuales en el municipio.

Para coordinar los refuerzos, las jefaturas de las dos policías locales trabajarán de forma conjunta y Cambre deberá comunicar los servicios ordinarios con al menos seis días de antelación y los extraordinarios con 15 días de antelación.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, destacó que este acuerdo permite dar respuesta a una necesidad creciente en la localidad desde que se comenzaron a perder efectivos con el fin del anterior sistema de horas extra.

Piñeiro explicó que "no llegamos para administrar la falta de policías, sino para recuperar el servicio. Este convenio demuestra que, cuando existe voluntad, iniciativa y capacidad de diálogo, es posible encontrar soluciones incluso ante problemas que llevaban demasiado tiempo sin respuesta".

El convenio durará un año y se podrá prorrogar otro más.

Culleredo pone en valor el acuerdo

Por su parte, el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, explicó respecto al convenio que "cuando se nos planteó esta necesidad, tuvimos claro que debíamos cooperar, atendiendo también a la voluntad que nos transmitían también los vecinos. Culleredo fue el único concello que mostró su disposición a hacerlo, siempre desde la voluntariedad de nuestros agentes y garantizando, por supuesto, que nuestro propio servicio policial no se vea afectado".

El Concello valora positivamente el acuerdo ya que, en palabras del regido, "demuestra con hechos nuestra clara voluntad metropolitana".

"Hablar de área metropolitana no consiste solo en celebrar reuniones o dibujar estructuras administrativas. Consiste en cooperar, compartir recursos cuando sea necesario y buscar soluciones conjuntas a problemas reales", afirmó Rioboo.