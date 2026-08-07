Europol incluye a la falsa médica de A Coruña entre los delincuentes más buscados de Europa

La lista de los delincuentes más buscados de Europa cuenta desde este viernes con una nueva incorporación. Se trata de la falsa médica coruñesa Andrea Sánchez Antelo, de 32 años. Según figura en la ficha de Europol, se la busca por "ejercer la medicina sin licencia y falsificar documentos públicos haciéndose pasar por doctora", dejando tras de sí numerosas víctimas que recibieron su atención sanitaria. Actualmente se encuentra en paradero desconocido.

La policía europea la acusa de un delito de fraude, en el que se incluyen aquellos que afecten a los intereses financieros de las Comunidades Europeas dentro del Convenio del 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses europeos.

En la descripción física de la mujer difundida por Europol se indica que mide 1,55 metros y que tiene los ojos marrones. Además, aportan varias fotografías de ella para facilitar su identificación.

La gallega se encuentra desde el pasado noviembre en busca y captura. El Juzgado de lo Penal de Lugo emitió la orden después de que no compareciera en el juicio celebrado hace unos meses, en una causa por la que se enfrenta a una pena de tres años y medio de prisión. En concreto, se le imputan los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental y estafa.

Sánchez llegó a trabajar en una clínica de A Coruña y también en un centro geriátrico de la provincia de Lugo, donde atendió a pacientes e incluso emitió certificados de defunción haciéndose pasar por médica.

Según la acusación, habría elaborado documentación falsa sobre su supuesta titulación, además de hacer lo mismo para solicitar su colegiación.