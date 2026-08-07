Drones se suman a la búsqueda de un hombre de 85 años desaparecido en Coirós (A Coruña)

La búsqueda de Jesús María Corral, un vecino de 85 años desaparecido desde la tarde del jueves en el municipio coruñés de Coirós, continúa este viernes con un importante despliegue de medios al que se han incorporado drones de Emergencias de Galicia.

Los técnicos de la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico (GALI) se sumaron durante la tarde al operativo coordinado por la Guardia Civil, que centra las labores de rastreo en la zona de monte de O Fontelo, donde se cree que el octogenario pudo haber sufrido una caída.

La alerta llegó al 112 Galicia sobre las 20:45 horas del jueves, después de que varios particulares informaran de la desaparición del hombre. Según trasladaron a los servicios de emergencias, habían conseguido hablar con él por teléfono y, durante esa conversación, les explicó que se había caído en una finca.

El desaparecido padece alzhéimer, circunstancia que ha motivado un amplio dispositivo de búsqueda. La Guardia Civil ha indicado además que Jesús María Corral suele vestir camisa amarilla de cuadros y pantalón largo.

Además de los agentes de la Guardia Civil y del personal especializado del GALI, en las tareas de búsqueda colaboran voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Betanzos y Abegondo, así como una veintena de vecinos y familiares que rastrean la zona con la esperanza de localizar al octogenario.