Así se preparan los municipios del área de A Coruña para el eclipse solar del 12 de agosto

Quedan solo seis días para el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año, que atraerá a miles de personas a distintos puntos de la costa gallega.

Ante la elevada afluencia de visitantes prevista, los concellos del área de A Coruña ultiman desde hace semanas dispositivos especiales de seguridad, movilidad y emergencias, al tiempo que preparan actividades para que el fenómeno pueda seguirse de forma segura y con la mayor divulgación posible.

Restricciones de tráfico, controles de acceso, refuerzo de efectivos, reparto de gafas homologadas o espacios habilitados para la observación forman parte de los planes diseñados para una jornada que aspira a convertirse en histórica.

Arteixo

Arteixo activará un dispositivo especial de movilidad, seguridad y emergencias con especial atención a su franja costera, donde se espera una importante concentración de personas. El Concello recomienda acudir a pie a los principales puntos de observación y utilizar los itinerarios peatonales, especialmente el paseo fluvial que conecta el núcleo urbano con el paseo marítimo.

Como parte del operativo, a partir de las 16:00 horas se cortará el tráfico en los accesos a las playas y al parque de Monticaño. La circulación no se restablecerá hasta las 21:30 horas, una vez finalizado el fenómeno. El dispositivo contará con más de medio centenar de efectivos entre Policía Local y Protección Civil, además de un Puesto de Mando Avanzado desde el que se coordinarán las actuaciones.

El Concello también prolongará el servicio de socorrismo en las playas hasta las 22:00 horas y hace un llamamiento a planificar los desplazamientos con antelación y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad.

Bergondo

En Bergondo, el principal punto de observación será la playa de Gandarío, un espacio con capacidad para unas 4.000 personas y mejores condiciones para gestionar la afluencia prevista. El Concello también había propuesto la playa de O Pedrido, aunque finalmente quedó descartada por la falta de aparcamientos, una circunstancia que podría provocar importantes problemas de movilidad.

Playa de Gandarío, en Bergondo (A Coruña) Xunta de Galicia

Precisamente por ello, O Pedrido será una de las zonas con acceso restringido durante la jornada y solo podrán acceder los residentes. La misma medida se aplicará en Gandarío cuando se complete el aforo de los estacionamientos disponibles. Desde el Concello piden paciencia ante las previsibles retenciones de tráfico y recomiendan que, siempre que sea posible, cada persona contemple el eclipse desde su entorno más próximo para evitar desplazamientos innecesarios.

Betanzos

La programación de Betanzos para el eclipse estará organizada junto a la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo y estará centrada en una experiencia gastronómica. El restaurante A Artesa da Moza Crecha cuenta desde el pasado 30 de julio con un menú especial inspirado en el sello Starlight.

Además, el fenómeno astronómico podrá disfrutarse en su totalidad en el municipio coruñés, por lo que puntos como el Parque do Pasatempo y el puerto de Betanzos.

Carral

En Carral, el eclipse se podrá ver bien desde muchos puntos, pero las zonas en las que mejor podrá disfrutarse serán el entorno del castro das Travesas, Argonte y las parroquias de Cañás y San Vicente de Vigo.

Asimismo, ese día estarán operativos tanto Protección Civil como Policía Local, aunque el Concello no espera grandes aglomeraciones en el municipio, por lo que no hay establecido un dispositivo de seguridad como tal.

Cambre

Cambre contará con varios Puntos Estrella repartidos por el municipio para observar el eclipse total de sol: el Paseo del Temple, Anceis y el Local Social de Bribes. También se recomienda acudir a otros lugares como la Iglesia de Sigrás, el Paseo del Río Mero, el entorno de la Iglesia de Altamira, el Campo de la Fiesta de Andeiro, el Polígono del Espíritu Santo y el CEIP de Brexo-Lema.

Todos estos espacios, junto a otros puntos, figuran en un mapa colaborativo de observación que el Concello ha impulsado en colaboración con la asociación XentD100cia.

El eclipse comenzará a las 19:31 horas, alcanzará su fase de totalidad entre las 20:27 y las 20:29 horas y finalizará a las 21:22 horas, dejando en Cambre cerca de dos minutos de oscuridad total.

Culleredo

En Culleredo uno de los principales puntos de observación del eclipse será el paseo marítimo de la ría de O Burgo. Además, el municipio y sus parroquias cuentan con parques y espacios verdes desde los que disfrutar

Desde el Concello no se ha organizado ninguna actividad específica para la observación del fenómeno astronómico, aun así Quincemil ha podido confirmar que se llevará a cabo un refuerzo general de seguridad.

Miño

Miño será uno de los grandes escenarios del eclipse en Galicia. El municipio acogerá el acto central organizado por la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, que convertirá el Parque das Idades en un espacio dedicado a la divulgación científica y a la observación segura del fenómeno.

Durante toda la tarde se sucederán las actividades dirigidas a familias y visitantes, con pantallas gigantes para seguir las distintas fases del eclipse, telescopios solares, puntos de observación supervisados, charlas divulgativas y monitores especializados que explicarán en directo el desarrollo del fenómeno. Además, se repartirán gafas homologadas entre los asistentes para garantizar una observación segura.

La jornada no terminará con el eclipse. La programación continuará con la observación de la puesta de sol y, ya entrada la noche, de la lluvia de estrellas de las Perseidas, todo ello con retransmisión en directo, megafonía y el apoyo de monitores Starlight. Las actividades serán gratuitas, aunque requerirán inscripción previa, y el dispositivo contará con unas 400 plazas, aparcamientos habilitados y la colaboración de Protección Civil, Cruz Roja, fuerzas de seguridad y el equipo científico de la Reserva.

Oleiros

Oleiros será uno de los municipios con el mayor despliegue de seguridad del área metropolitana. El Concello movilizará a más de un centenar de efectivos entre Policía Local, Servicio Municipal de Emergencias, Protección Civil, Salvamento y Socorrismo, además de la colaboración de la Guardia Civil, para garantizar que la observación del eclipse transcurra sin incidencias.

Los principales puntos habilitados para seguir el fenómeno serán Seixo Branco, el Faro de Mera, el Morro de Canide, el puerto de Santa Cruz y el parque de las Trece Rosas. Sin embargo, el acceso a varias zonas quedará restringido. Será el caso de parte de Seixo Branco, el Faro de Mera, el Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes, el Castelo de Santa Cruz y los acantilados del litoral, donde no se permitirá la presencia de público por motivos de seguridad y protección ambiental.

El Concello también limitará el tráfico en los accesos a varios de estos enclaves, permitiendo únicamente el paso de residentes, y recomienda evitar el uso del vehículo privado. Además, desde las 19:30 horas estará prohibido el baño en las playas del municipio, al considerar que el eclipse reducirá la visibilidad y que las gafas homologadas necesarias para observar el fenómeno no son compatibles con el baño. Un Puesto de Mando Avanzado situado en el Faro de Mera coordinará todas las actuaciones durante la jornada.

Sada

Debido a su posición a "espaldas del Sol", Sada no será uno de los mejores lugares de la comarca para observar el eclipse total de Sol. Por ello, el Concello no prevé una gran afluencia de público y estima que muchos vecinos se desplacen a municipios cercanos, como Oleiros y Miño, en donde el fenómeno se podrá disfrutar en mejores condiciones. Ante este escenario, se reforzará el control sobre el tráfico para que los desplazamientos puedan realizarse lo mejor posible.

Aun así, algunos de los puntos de Sada desde los que se podrá disfrutar del eclipse serán las parroquias que se sitúan a mayor altitud como Meirás, Carnoedo y Veigue. Aunque, desde el Concello señalan que no se trata de lugares que cuenten con espacios adecuados para concentrar a grandes grupos de personas, por lo que se espera que sean los propios vecinos quienes disfruten del eclipse desde sus viviendas.