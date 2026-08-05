Los sindicatos piden mediación para evitar la huelga de hostelería en A Coruña el día del eclipse

Los sindicatos UGT, CIG y CCOO, convocantes de la huelga de hostelería prevista para el 12 de agosto en la provincia de A Coruña, han solicitado la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais con el objetivo de tratar de alcanzar un acuerdo con las organizaciones empresariales y evitar el conflicto.

La petición fue registrada este martes al amparo del Acuerdo Gallego de Resolución de Conflictos. Tras recibir la solicitud, el Consello ha trasladado la propuesta a las distintas patronales implicadas para conocer si aceptan participar en el proceso de mediación.

La decisión queda ahora en manos de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y Comarcas, la Asociación de Turismo y Hostelería Compostela, la Asociación Empresarial de Hospedaje de Coruña (Hospeco) y la Unión Hotelera de Compostela, que deberán pronunciarse sobre su participación en las conversaciones.

El secretario general del Sindicato Provincial de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en A Coruña, Juan Carreira, aseguró que las organizaciones sindicales mantienen "la voluntad de negociar" y confía en que las patronales acepten esta vía de diálogo.

En este sentido, recordó las declaraciones realizadas en los últimos días por el presidente de la patronal coruñesa, Héctor Cañete, en las que apelaba a la negociación y advertía de las consecuencias que tendría una huelga para la ciudad. "Sería una tomadura de pelo a las personas trabajadoras y a toda la ciudadanía que en la prensa se dijese que había que negociar y que ahora se rechazase la mediación", afirmó Carreira.

El representante sindical insistió en que los sindicatos ya han dado "el paso" para intentar resolver el conflicto y reclamó que la reunión de mediación se convoque "lo antes posible", sin esperar a la víspera del paro. "Tenemos la firme voluntad de buscar una solución. La reunión en el Consello no se debe demorar, debe celebrarse esta semana", concluyó.