Una semana para el eclipse total de sol en A Coruña: consulta la guía completa

Queda tan solo una semana para que A Coruña viva un acontecimiento histórico: el eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo miércoles, 12 de agosto. Esa tarde, durante poco más de un minuto, la ciudad herculina pasará de manera inmediata del día a la noche.

Por su ubicación, dentro de la franja de totalidad, A Coruña será uno de los mejores puntos para presenciar un acontecimiento que no se producía en la Península Ibérica desde hace más de un siglo y que no se podrá volver a vivir en la ciudad hasta el año 2180.

A falta de tan solo unos días, resolvemos las principales dudas y recopilamos toda la información necesaria para poder disfrutar de este fenómeno único que se podrá ver desde la ciudad.

¿A qué hora es el eclipse?

El punto álgido del eclipse durará poco más de un minuto, entre las 20:28 y 20:29 horas del 12 de agosto.

Serán algo más de 70 segundos en los que el disco lunar ocultará por completo el sol. De todas formas, el fenómeno como tal comenzará mucho antes.

A partir de las 19:31 horas podremos ver cómo la luna va "mordiendo" poco a poco el sol, ocultándolo por fases. Después del punto máximo, el proceso se extenderá hasta las 21:22 horas, solo unos minutos antes de la puesta de sol, prevista para las 21:41 horas.

Horas del eclipse en A Coruña Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

La hora a la que tendrá lugar este fenómeno astronómico en A Coruña y el resto de Galicia permitirá presenciar el cambio total entre día, noche y de nuevo día, algo que hará que ver el eclipse resulte más impresionante.

¿Dónde puedo ver el eclipse total desde A Coruña?

En la ciudad herculina, hay cerca de 40 puntos recomendados para presenciar el eclipse total de sol. Lo más importante es contar con buena visibilidad hacia el oeste/noroeste, sin obstáculos de por medio como edificios o árboles.

Para facilitar la elección del sitio desde el que ver el fenómeno, el Concello ha elaborado un mapa interactivo con los lugares recomendados. Entre ellos, además del paseo marítimo, destacan el monte de San Pedro, el Parrote, los parques de San Diego, Oza, Eirís o Europa, el polígono de Xuxán o el campus de Elviña.

Casi todos los barrios de la ciudad tienen cerca un lugar desde el que presenciar el eclipse.

Riazor y Orzán serán dos de los epicentros de este fenómeno, por su cercanía al centro de la ciudad y también por la celebración del trofeo Teresa Herrera entre el Dépor y el Real Madrid, que comenzará en el estadio de Riazor poco después de que tenga lugar el eclipse.

Hay también dos zonas prohibidas desde donde no está permitido ver el fenómeno.

Una son las islas de San Pedro y otra el entorno de la Torre de Hércules. El motivo en ambos casos es la protección de estos espacios naturales y para garantizar la seguridad ante la gran afluencia de personas que se esperan para este día.

Mapa del recorrido que hará el eclipse Xunta-Google

Si quieres comprobar antes cómo se verá el eclipse desde el lugar que elijas, el Ministerio de Ciencia ha habilitado para ello un visor interactivo en su página web.

¿Qué sucede durante el eclipse?

Se vea desde donde se vea, todo el mundo presenciará el mismo fenómeno en el punto álgido del eclipse.

El divulgador Ramón 'Moncho' Núñez Centella, impulsor de los museos científicos, explica que en ese instante podremos ver la corona solar, invisible el resto de días, y también las perlas de Baily, unos puntitos de luz que aparecen y desaparecen. Otro detalle es el efecto conocido como anillo de diamante, en el que se produce un destello luminoso en el borde del disco solar en la fase inicial o final.

¿Se verá también si está nublado?

Núñez Centella asegura además que el eclipse merecerá la pena incluso si el día está nublado.

"Va a oscurecer, se va a poner como si fuera de noche, se va a enfriar la temperatura y se va a levantar un pequeño viento y los animales, si estamos en el campo, van a saber que eso está pasando", explicaba a Quincemil.

¿Cómo ver el eclipse de forma segura?

Ver el eclipse sin protección puede ocasionar graves daños a la vista.

Por este motivo, es importante verlo con gafas homologadas, a la venta en farmacias y ópticas. Para comprobar si las gafas son válidas hay que ver si tienen marcado el CE con la ISO 12312-2. Además, no deben presentar ningún tipo de daño ni estar dobladas o rayadas.

Ni las gafas de sol, ni los móviles o las cámaras servirán para observar el eclipse. En caso de querer utilizar una cámara fotográfica o un telescopio, estos deberán llevar un filtro especial.

¿Cómo me puedo mover ese día?

A Coruña prevé para el próximo miércoles una gran afluencia de personas. Ese mismo día cinco cruceros con más de 11.000 pasajeros atracarán en la ciudad.

Por ese motivo, el Concello ha organizado un dispositivo especial de movilidad y seguridad para el 12 de agosto.

Desde las 18:00 horas se cortará al tráfico el paseo marítimo en Riazor, incluyendo el entorno del estadio en la avenida de la Habana y en Manuel Murguía, como sucede en días de partido. La circulación se irá restableciendo una vez finalice el eclipse por tramos de manera progresiva.

En la Coraza entre Riazor y Orzán se establecerá una zona específica para personas con movilidad reducida.

Además de planificar con tiempo dónde ver el eclipse y cómo ir, se recomienda evitar excepto en casos de urgencia el uso de vehículos privados.

Quienes vengan de fuera de la ciudad podrán dejar su coche en uno de los tres aparcamientos disuasorios que estarán en el Coliseum y en los campus de A Zapateira y Elviña. Desde estos puntos se habilitará una línea especial de autobús que conecte con la plaza de Pontevedra

Aparcamientos disuasorios para el 12 de agosto en A Coruña. Concello de A Coruña

En toda la ciudad se habilitará también un servicio especial de transporte urbano.

Además de las conexiones habituales habrá otra que llegue hasta las rotondas de acceso a la Estrada dos Fortes y O Portiño. Desde ahí, quienes quieran ver el eclipse en estas zonas deberán continuar el camino a pie.

Debido a los cortes en el paseo marítimo, tendrán modificaciones las líneas 3, 3A, 7 y 11, como sucede el día de San Juan.

La 3A se reforzará también para facilitar los acercamientos a O Portiño y San Pedro y para el regreso tras el eclipse.

Para la vuelta, se mantendrán las líneas regulares hasta después de las 23:00 horas y la especial hacia los aparcamientos disuasorios tendrá frecuencias de cada 15 minutos desde la plaza de Pontevedra.

Conciertos y actividades de divulgación

En A Coruña, el eclipse se podrá disfrutar antes y después del propio fenómeno.

Los museos científicos de la ciudad están repartiendo gafas gratuitas entre sus visitantes y en la Casa de las Ciencias está teniendo lugar una programación especial. Hasta el 27 de septiembre se puede visitar la exposición Eclipse de Viñetas, dentro del programa de Viñetas desde o Atlántico, y también acudir a las sesiones inmersivas del documental 3CLIPSE hasta el 31 de agosto.

Aquí se pueden obtener también cajas para la visualización del eclipse.

La noche del 12 de agosto terminará en A Coruña con el concierto de Los Satélites en María Pita y también de la Banda Municipal de Música, que interpretará bandas sonoras relacionadas con el fenómeno astronómico.