Sada incorpora un nuevo camión 4x4 para reforzar las emergencias en el rural y combatir la avispa velutina

El Servizo Municipal de Emerxencias de Sada cuenta desde este miércoles con un nuevo vehículo especializado para mejorar la respuesta ante incendios y otras intervenciones en el municipio. El Concello ha incorporado a su flota un camión contraincendios Iveco 4x4, diseñado para operar tanto en el casco urbano como, especialmente, en las parroquias rurales y los lugares de acceso más complicado.

La adquisición ha supuesto una inversión superior a 170.000 euros y permitirá al servicio municipal disponer de un vehículo más ágil y versátil para intervenir durante los primeros momentos de una emergencia.

El camión incorpora tracción integral 4x4 y un depósito con capacidad para 1.000 litros de agua.

El Concello destaca que una de las principales ventajas del nuevo vehículo son sus dimensiones compactas, que le permiten acceder a caminos forestales y calles donde los camiones de mayor tamaño encuentran dificultades para maniobrar.

Preparado ante incendios y avispas velutinas

Entre sus principales funciones figura la intervención en incendios forestales y agrícolas, facilitando el acceso a focos situados en terrenos complejos o pistas estrechas.

Además, el vehículo está equipado para colaborar en la retirada de nidos de avispa velutina, con un carrozado adaptado para realizar trabajos en altura en distintos puntos del municipio.

También podrá actuar en zonas urbanas con espacio reducido, como A Tenencia, Fontán o el Barrio dos Mariñeiros, además de otras calles estrechas y lugares de difícil acceso.

Con esta incorporación, el Concello de Sada busca mejorar los tiempos de respuesta del Servizo Municipal de Emerxencias y reforzar la seguridad de los vecinos, especialmente de quienes residen en los núcleos rurales del municipio.