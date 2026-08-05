Oza-Cesuras (A Coruña) se acerca a la semana sin agua potable: "La avería iba a ser de unas horas y fueron días"

Oza-Cesuras afronta su sexta jornada sin suministro de agua potable. El pasado jueves por la noche, una avería en la red de abastecimiento dejó sin agua al municipio. A miércoles, solamente algunos han vuelto a tener agua en sus casas, pero en muchas de ellas sigue saliendo turbia y con olor que los vecinos describen como "de purín".

"Nosotros tenemos agua, pero no es potable. Sigue saliendo turbia y con olor", denuncia uno de los vecinos afectados.

Él y otras muchas personas de la localidad se están viendo obligadas a buscar por su cuenta alternativas para disponer de agua potable, en una localidad en la que reside mucha gente mayor. "Si vives cerca de los manantiales puedes rellenar botellas, pero este es un pueblo disperso con gente mayor que vive sola", apunta el mismo vecino. Él y su hermana se están organizando para que su madre pueda disponer de agua estos días.

"Nosotros tenemos la suerte de tener una fuente al lado. Ves a los coches desfilando que bajan, rellenan las botellas, y se van", comenta.

Ante esta situación, un grupo de vecinos celebró ayer una concentración a modo de protesta en la depuradora. Hasta el lugar se presentaron tanto el alcalde, Pablo González Cacheiro, como agentes de la Guardia Civil.

Otro vecino de la localidad, que participó en la protesta, explica que fueron hasta allí "a pedir explicaciones y bloquear la llegada de tractores. Nos dijeron que la avería iban a ser unas horas y fueron días".

Protesta de vecinos de Oza-Cesuras en la depuradora. Cedida

Ambos critican que "ni la empresa ni el Concello dan soluciones ni envían un mensaje de calma a la gente. Deberían informar sobre cuánto va a durar la avería o ayudar en el suministro".

Los dos coinciden en señalar que desde el gobierno local y desde la empresa concesionaria se les dijo en un primer momento que el agua que se había recuperado era apta para su consumo, para poco tiempo después reconocer que no era así.

Cisternas agrícolas

Los vecinos aseguran que estos días han visto tractores con cisternas agrícolas, que estarían siendo utilizadas para restablecer el suministro de agua.

Uno de los vecinos que fue testigo del paso de los tractores indica que se trataba "de cisternas de purín o de abono y una de fosas sépticas. Nos dijeron que las limpiaron, pero no está permitido su uso".

"También dicen que el olor es el normal de agua turbia", continúa, "en Cesuras hay problemas frecuentes con la traída porque la hicieron los vecinos, así que tenemos el máster de aguas turbias y nunca ha olido a esto. Era olor a mierda pura".

En algunas casas el agua que está llegando tras la intervención ya no es de color verde o marrón, sino más bien blanca. Ahora, en lugar de oler a purín, estos vecinos describen un olor más parecido al del cloro.

Uno de ellos explica además que desde la empresa concesionaria le dijeron que, una vez la red esté completamente abastecida, todavía deberán esperar tres días más para que las tuberías estén limpias.

"Nos quejamos por la falta de información y el abandono por parte del Concello", critica otro vecino que, como otros, pide la celebración de un "comité de urgencia".

"Se han lavado las manos los dos", declara respecto al Concello y a la empresa responsable.

En redes sociales, la administración municipal ha facilitado una serie de números de teléfono para contactar con Espina & Delfín, ninguno de los cuales ha facilitado información esta tarde sobre el estado de los trabajos de restablecimiento del agua.

Tampoco el gobierno local ha respondido a las consultas realizadas por Quincemil.

Según explicó la empresa concesionaria, Espina y Delfín, en redes sociales el origen de la incidencia responde a una combinación de factores: la escasez de lluvias, el descenso de las reservas, el elevado consumo y un problema en la captación. Todo ello provocó una interrupción generalizada del servicio.

La concesionaria informó este miércoles por la tarde de que ya dispone de capacidad para llenar los depósitos y que trabaja en la estabilización de la red. No obstante, "debido al arrastre natural de sedimentos en las tuberías tras el vaciado, el suministro sigue presentando turbidez. Continuamos realizando analíticas y avisaremos de inmediato en cuanto los niveles se hayan normalizado por completo para su consumo", señala.

Por el momento, la zona de Cesuras sigue sin agua potable.