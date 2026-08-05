Ofrecido por:
Un hombre resulta herido en la avenida de Arteixo de A Coruña al ser alcanzado por un conductor que dio positivo
El siniestro se produjo en la noche del martes y el responsable del accidente dio resultado positivo en el test de alcohol y drogas
Más noticias: Investigan la aparición de un bebé fallecido en Sada (A Coruña) tras el ingreso de una mujer en el CHUAC
Un hombre resultó herido en un accidente de tráfico que se produjo en la noche del martes en la avenida de Arteixo. La víctima se encontraba en un coche sobre el que colisionó otro cuyo conductor dio después positivo en el test de alcohol y drogas.
Según informa el 112, el suceso se produjo hacia las 23:10 horas frente al polideportivo de A Sardiñeira.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias que atendieron al herido, que se encontraba desorientado debido al golpe.
También acudieron agentes de la Policía Local, que recibieron el aviso unos 15 minutos después del suceso y abrieron las diligencias oportunas.