El hombre atropellado en Alfonso Molina, en A Coruña, permanece en la UCI en estado grave

El hombre que resultó herido en el atropello ocurrido el pasado lunes en la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña, continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde permanece en estado grave, según el parte médico actualizado este miércoles.

El paciente sufrió un traumatismo craneoencefálico severo como consecuencia del accidente y continúa bajo vigilancia intensiva.

Por su parte, la mujer que también resultó herida en el mismo siniestro permanece ingresada en planta. Presenta diversos golpes y contusiones y su pronóstico es menos grave, de acuerdo con la información facilitada por el hospital.

El atropello se produjo en la tarde del 3 de agosto en la avenida de Alfonso Molina. Según informó el 112 Galicia, un turismo arrolló a dos peatones cuando cruzaban la calzada, lo que movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Policía Local y otros servicios de emergencia.

Los dos heridos fueron evacuados al CHUAC, donde permanecen ingresados. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello. La conductora arrojó resultado positivo en las pruebas de alcohol y drogas.