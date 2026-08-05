Los dos heridos por el incendio de A Coruña siguen estables en la Unidad de Quemados del CHUAC

Los dos pacientes que permanecen ingresados en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) tras el incendio registrado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en la calle Nicomedes Pastor Díaz continúan estables, según el parte médico difundido este miércoles.

Ambos permanecen hospitalizados con quemaduras leves e intoxicación por inhalación de humo, sin que se hayan producido cambios en su evolución clínica.

El incendio se declaró en torno a las dos de la madrugada del domingo en una vivienda situada en la primera planta de un edificio del barrio de Cuatro Caminos. Las llamas y, sobre todo, el intenso humo que se propagó por la caja de escaleras obligaron a evacuar las 24 viviendas del inmueble y afectaron a un total de once personas.

En un primer momento fueron trasladadas al hospital más personas. Actualmente, dos continúan ingresadas en la Unidad de Quemados, mientras que el resto de afectados ya recibió el alta médica.

La causa más probable es un patinete eléctrico, cuya batería se estaba cargando en ese domicilio.